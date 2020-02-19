'Hope'' isimli sergi kanser hastaları yararına açılacak

Ressam Sevim Erdal, ''Hope'' isimli sergisini Girne’de kanser hastaları yararına açacak.

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’nün cumartesi günü saat 15.30’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde açacağı sergi 4 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik gibi 40 parça eserden oluşacak “Hope” adlı sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

19/02/2020 12:45