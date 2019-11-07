Elektrik sektöründeki yeni uygulamalara yönelik 'Elektriksel Alan Projesi' eğitimleri devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Elektriksel Alan Projesi birinci dönem eğitimleri kapsamında akıllı bina otomasyon sistemleri (KNX) ve güneş enerji sistemleri dersleri, KTEZO Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde verilmeye başlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, pratik eğitimler için bir de pratik uygulama laboratuvarı oluşturuldu.

ASİLZADE

Proje Koordinatörü Elektrik Elektronik Mühendisi Osman Asilzade, bir yılı geride kalan proje kapsamındaki eğitimlere bu güne kadar mühendis, tekniker, teknisyen, öğrenci ve diğer gruplardan yaklaşık 400 kişinin katıldığını kaydetti.

Asilzade, piyasada ihtiyaç duyulan özellikle yeni teknolojilerle ilgili konulara yönelik ilginin oldukça yoğun olduğunu belirtti.

Son zamanlarda ülkemizde artan güneş enerji sistemlerinin kurulumlarıyla ilgili eğitimler için eğitim merkezi bünyesinde pratik uygulama laboratuvarı da oluşturduklarını söyleyen Asilzade çatı ve taşıyıcı sistemlere montaj dâhil sistemin tüm elemanlarının kurulumlarının birebir uygulama ile öğrenilebileceğini söyledi.

Asilzade, ayrıca akıllı bina otomasyon (KNX) sistemleriyle ilgili ülkemizde yapılan ve Uluslararası KNX Birliği kayıtlarına geçen ilk derslerin proje kapsamında yapılmaya başlandığını söyledi.

KARAÇAM

Birlik Başkanı Bora Karaçam, konuya ilişkin açıklamasında, eğitimlerde başarı göstererek sertifika almaya hak kazananlar arasından talepte bulunan 4 kişinin Birlik üye firmalarında istihdam edildiğini ve 1 kişinin de Birliğe doğrudan işveren olarak üyelik kaydı yaptığını belirtti.

Karaçam, proje süresince ve sonrasında yapılacak çalışmalarla sektörel iş gücündeki dışa bağımlı durumun ortadan kaldırılmaya çalışılacağını vurguladı.

07/11/2019 17:16