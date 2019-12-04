Erdoğan, Trump'la bir araya geldi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

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04/12/2019

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Erdoğan, Trump'la bir araya geldi

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

04/12/2019 16:00
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TAGS: Erdoğan, Trump’la, bir, araya, geldi, Haber, kıbrıs,
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