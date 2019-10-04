Greta, Putin'in eleştirisiyle biyografisini güncelledi

Küresel çapta öğrencilerin iklim grevleri düzenlemesine öncülük etmesinin ardından 74. BM Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmayla dünyada gündem olan 16 yaşındaki Greta Thunberg, süper güçlerin liderleriyle inceden atışmayı ihmal etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti çocuğun BM iklim zirvesinde kıyamet uyarısı tarzındaki ateşli konuşmasıyla dalga geçmek için "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu genç bir kıza benziyor. Görmesi çok hoş" diye tweetleyince, Greta da Twitter biyografisinde kendisini "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız" diye tanımlamıştı.

Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Greta'nın konuşmasıyla ilgili genel heyecanı paylaşmadığı, birilerinin çocuklarla gençleri kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiği yönündeki eleştirisi geldi.

"Greta'nın kibar ve çok içten bir kız olduğuna eminim" diyen Putin, şöyle devam etmişti:

"Her halükarda kimse Greta'ya modern dünyanın karmaşık olduğu, çeşitlilik arz ettiği ve hızla kalkındığını izah etmemiş. Afrika ve pek çok Asya ülkesinde insanlar İsveç'tekilerle aynı standartlarda yaşamak istiyor. Peki bu nasıl yapılacak? Zaten Afrika'da bol bol olan güneş enerjisi kullanmaya mı başlamalılar? Kimse Greta'ya bunun mali bedelini açıkladı mı?"

Bunun üzerine 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, Twitter biyografisini "Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen" diye güncelledi.

Bazı nettaşlar Greta'nın yeni Twitter biyosuna şaşırdı:

"Birisi Greta'nın Twitter hesabını mı hackledi? Niye profilinde 'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye yazdığını okuyorum???"

"Greta Thunberg gerçekten de kendini 'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye mi niteliyor? Twitter, neler oluyor? Onun son mesajlarıyla ilgili zehir zemberek yorumlara hayret ediyorum."

Bu arada Greta'ya karşı boş durmayan Trump da kendi destekçisi olan @Opinion8dKellie isimli bir kullanıcının aktivist çocuktan "Amma aktris" diye söz ettiği mesajını 65 milyon takipçisine retweet etti.

04/10/2019 14:19