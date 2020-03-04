Yaşlı çift uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Limasol’da ikamet eden yaşlı çiftin kaldığı evin çeşitli yerlerinde uyuşturucu tespit edildiği belirtildi. 

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04/03/2020

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Yaşlı çift uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı
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Limasol’da ikamet eden 78 ve 67 yaşlarındaki yaşlı çiftin kaldığı evin çeşitli yerlerinde uyuşturucu tespit edildiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin düzenlediği operasyon neticesinde, çiftle birlikte 47 yaşındaki oğlunun da polis tarafından tutuklandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını belirtti. Limasol Kaza Mahkemesi’nin yaşlı çift hakkında 5 gün tutukluluk emri verdiği kaydedildi.
Haber göre, polis, yaşlı çiftin evinde toplam 8.5 gr ağırlığında hintkeneviri, 1 adet terazi, içerisinde 2 gr beyaz katı madde-kokain bulunan poşet, ayrı bir yerde 10 gr beyaz katı madde-kokain, 20 gr kurutulmuş hintkeneviri bitkisi ve 1.5 gr hintkeneviri tespit etti.

04/03/2020 11:51
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TAGS: Yaşlı çift, haber, kıbrıs, uyuşturucu, tasarrufundan, tutuklandı
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