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Putin, Trump ile Paris’te görüşmek istiyor

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, ABD Başkanı Trump ile yeni gelişmeleri değerlendirmek için önümüzdeki ay Paris'te konuşmak istediğini söylediği belirtildi.

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23/10/2018

Putin, Trump ile Paris’te görüşmek istiyor

Putin ve Trump 11 Kasım’da Paris’te görüşmeye hazırlanıyor. Trump’ın Ulusal Güvenlik Uzmanı Bolton’la görüşen Putin’in kasımda Trump’la görüşmesi beklenirken Trump’ın görüşmeye sıcak baktığı belirtildi.

Trump’ın Rusya ile imzalanan füze anlaşmalarından çekilmek istemesinin ardından gerilen iki ülke ilişkilerinin konuşulması beklenen toplantıda Orta Doğu’daki sorunların da gündeme gelmesi bekleniyor. Reuters

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TAGS: Putin, Trump, Paris
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