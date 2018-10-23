Putin, Trump ile Paris’te görüşmek istiyor

Putin ve Trump 11 Kasım’da Paris’te görüşmeye hazırlanıyor. Trump’ın Ulusal Güvenlik Uzmanı Bolton’la görüşen Putin’in kasımda Trump’la görüşmesi beklenirken Trump’ın görüşmeye sıcak baktığı belirtildi.

Trump’ın Rusya ile imzalanan füze anlaşmalarından çekilmek istemesinin ardından gerilen iki ülke ilişkilerinin konuşulması beklenen toplantıda Orta Doğu’daki sorunların da gündeme gelmesi bekleniyor. Reuters