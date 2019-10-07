Anastasiadis Macron İle Görüştü

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis ile Macron’un dün telefon görüşmesi yaptıklarını ve Türkiye’nin 7’inci parseldeki “yasadışı faaliyetleri” ile Doğu Akdeniz’deki duruma dair görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Habere göre Prodromu, Anastasiadis ile Macron’un Türk faaliyetleriyle nasıl mücadele edilebileceğine dair yöntemler üzerinde durduklarını kaydetti. Prodromu, Macron’un Fransa’nın tezini yineleyerek, Türkiye’nin eylemlerini kınadığını ve Avrupa Hukuku ile Uluslararası Hukuku ihlal eden bu faaliyetlere son vermesi gerektiğinin altını çizdiğini söyledi.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN TÜRKİYE’NİN FAALİYETLERİNE TEPKİLER

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum siyasi partilerin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetlerine tepki gösterdiklerini yazdı. Habere göre DİSİ, uluslararası toplumun Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerini topyekûn kınayarak, bu faaliyetleriyle Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini kaydetti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin doğal kaynakları ile hakları konusunda müzakereye gidilmemesi gerektiğini ve bunun, Türkiye’nin Rum tarafını sürüklediği bir “tuzak” olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı’nın bu konuda yapmış olduğu net açıklamalardan memnuniyetini de dile getiren Papadopulos, uluslararası toplumun Türk faaliyetlerinin yasadışılığı ve kışkırtıcılığından haberdar olduğuna işaret etti.

EDEK de, ülkenin siyasi güçlerinin, Türkiye’nin stratejik arzularını anlayamamalarının üzücü olduğunu belirterek, Türkiye’nin doğalgazın değerlendirilmesi konusuna müdahil olmasına doğrudan veya dolaylı olarak destek verdiklerini kaydetti.

07/10/2019 11:47