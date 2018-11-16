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Zlatan Ibrahimovic, İtalyalı dev Milan ile anlaştı!

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16/11/2018

Zlatan Ibrahimovic, İtalyalı dev Milan ile anlaştı!

ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in, Serie A liginden AC Milan ile 1,5 yıl anlaştığı söyleniyor.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan ve bir süredir Milan ile ismi anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile Zlatan Ibrahimovic anlaşma noktasına geldi. Haberde; Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Los Angeles Galaxy'de 34 maça çıkan İsveçli futbolcu, 23 gol attı ve 7 asist yaptı.

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TAGS: Zlatan Ibrahimovic
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