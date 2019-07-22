Buğra finali son anda kaçırdı

2019 yılı Pro Beach Tour sezonunu ilk etabında Buğra Eryıldız-Ksenia Khakimziyanova üçüncü oldu. Hopa Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva geçtiğmiz hafta sonu yapıldı.

Rus takım arkadaşı Khakimziyanova ile mücadele veren Eryıldız dün çeyrek finalde Müge-Bahar ikilisini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Macaristan’dan Zabo-Hafra’ya 2-1 kaybeden Buğra-Ksenia üçüncülük maçında yine Macaristan’dan Lutter-Zomba çiftine karşı 2-1 galip gelerek turun ilk ayağını üçüncü sırada bitirdi.

“Finali kaçırdık” Haber Kıbrıs’a konuşan Buğra Eryıldız, “Şampiyon olabilirdik, finali kaçırdık. Ama üçüncü olarak, ülkemizde bize güvenenleri mahcup etmedik” dedi. Eryıldız, önümüzdeki hafta sonu Sinop’ta yeni bir turnuvada hazır olacaklarını belirterek; “Bu kez şampiyon olacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kadınlarda şampiyon Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti

Plaj voleybolu organizasyonunda kadınlardaki yarı finali ilk maçında Merve Nezir -Bahanur Gökalp ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 21-14, 21-18'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında da Dorottya Szabo - Dominika Hafra çifti, Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia çiftini 21-19, 14-21, 15-12'lil üç set sonunda yenerek ikinci finalist oldu.

Kadınlar finalinde Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti, Dorottya Szabo - Dominika Hafra çiftini 21-18, 21-13'lük setlerle mağlup ederek turnuvada set vermeden şampiyonluğu göğüsledi. Kadınlardaki üçüncülük maçında ise Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 15-21, 21-14 ve 15-13’lük üç set sonucunda mağlup etti. Karşılaşmalar sonrası ilk üç sırayı alan kadın ve erkek takımlar için düzenlenen ödül töreniyle turnuva sona erdi.