Rus Amiral Makarov fırkateyni Akdeniz'e doğru yola çıktı

Rusya'nın Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulyov, Karadeniz Filosu'na ait Amiral Makarov fırkateyninin Akdeniz'deki Rusya Donanması grubunu takviye etmek üzere bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Basın mensuplarına demeç veren Aleksey Rulyov, Amiral Makarov fırkateyninin bugün itibarıyla yolculuğuna başladığını ifade etti.

Fırkateyn mürettebatının yola çıkma hazırlıkları kapsamında eğitimden geçtiğini anlatan Rulyov, "Eğitim kapsamında yoğun gemi trafiğinin olduğu bölgelerde seyir ve manevra çalışması yapıldı, deniz ve hava hedeflerine yönelik füze atımları gerçekleştirildi, Kalibr-NK tipi kruz füzesiyle kurgusal düşman imha faaliyeti yürütüldü" dedi.

KALİBR-NK VE ŞTİL-1 FÜZESİYLE DONATILDI

2015 yılında suya inen, 11356 projesi kapsamındaki Amira Makarov fırkateyni, 2016'da Baltık Denizi ve Barentsk Denizi'ndeki testleriyle başarıyla geçmiş ve ordunun hizmetine girmişti.

Amiral Makarov, Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı, torpido donatılmış durumda ve Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma kapasitesine sahip.