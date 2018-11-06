Kış aylarında ayakkabı seçimi doğru yapılmalı





Kışın kapalı ayakkabılar içerisinde havasız kalarak kuruyan ayaklar, kötü kokulardan deri hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Özellikle kış aylarında gün boyu bot ve çizme içinde kalan ayakların, uzun vadede ayak sağlığına ciddi zararlar verebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Ayakların bakıma en çok ihtiyacının olduğu dönem kış dönemidir. Ayak bakımının ihmal edilmesi, ayak sağlığına gereken önem verilmemesi ve bilinçsizce yapılan uygulamalar bu zararı ikiye katlıyor” açıklamasında bulundu. Dr. Rukiye Kaymaz, kış aylarında ayak bakımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Bakım günlük yapılmalı

Ayakta dermatolojik bir sorun yoksa her gün düzenli olarak besleyici bir kremle ayaklar nemlendirilmeli. Ölü deriyi temizlemek için ayaklar ılık suda 10-15 dakika kadar bekletilmeli sonrasında peeling işlemi yapılmalı.

Kişiye özel ürünler kullanılmalı

Ayak bakımı yaparken kesinlikle kişiye özel ürünler kullanılmalı. Başkasına ait tırnak bakım setleri ve aletleri kullanılmamalı. Kullanılan tüm ürünler temiz olmalı.

Ayakkabı tercihi doğru yapılmalı

Ayağı rahatsız edecek ve şeklini bozabilecek tüm ayakkabı modellerinden uzak durulmalı. Bu tarz ayakkabılar ayağın şekline zarar verdiği gibi kişinin bir süre sonra sağlık problemi yaşamasına da neden olabilir. Doğru ayakkabı seçiminde önü geniş, ayak parmaklarına yandan ve üstten baskı yapmayan, ortopedik taban özelliği içeren ayakkabı ve bot tercih edilmeli.

Ayakkabı 24 saat aralıkla giyilmeli

Ayak kokusunu engellemek için düzenli duş, duştan sonra ayak parmak aralarının kâğıt havlu ile kurulanması ve aynı ayakkabı ya da botun en erken 24 saat aralıkla giyilmesi önerilir.

Ayaklara masaj yapılmalı

Ayaklara yapılacak masaj kan dolaşımını hızlandırır. Gün içerisinde yorulan ve şişen ayaklara parmaklardan başlayarak ayak bileklerine hatta dizlere kadar masaj yapılmalı. Rahat bir yere oturarak herhangi bir nemlendirici yardımıyla ayaklar yumuşayana kadar ovulmalı.

Ayda bir kez pediküre gidilmeli

Ayda bir kez ayak sağlığı merkezlerinde podiyatrik bakım ya da pedikür uygulamalarından yararlanılmalı. Kişisel tırnak bakım aletleri ile pedikür uygulaması yapılmalı.

Ayak bakım kontrolü yapılmalı

Ayaklarda dermatolojik bir sağlık durumu varsa kesinlikle bir uzman gözetiminde tedavi olunmalı, kişi yanlış uygulamalar ile ayak sağlığını riske atmamalı.