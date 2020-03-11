Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm: Hasta 90 yaşındaydı

Belçika'da 90 yaşındaki bir hastanın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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11/03/2020

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Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm: Hasta 90 yaşındaydı
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Belga Haber Ajansı, ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Sağlık bakanı Maggie De Block, ölen hastanın 90 yaşında olduğunu açıkladı.

Belçika'da şimdiye kadar 267 kişide virüse rastlandığı kaydedilmişti.

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 285'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 119 bini aşmış durumda.

11/03/2020 12:39
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