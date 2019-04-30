Üniversite öğrencisi teminatla serbest

26.4.2019 tarihinde Gazimağusa’ daki konsere üzerinde 1 gr. Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile giden ve kontrol noktasında polislere yakalanarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınan (S. E. T) bugün teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu miktarı 10 gr. oldu

Mesele ile ilgili mahkemede şahadet veren tahkikat memuru zanlının ayni akşam Girne’deki evinde yapılan aramada iki ayrı yerde toplam 7 gr. Hint keneviri maddesi ve içerisinde kırıntılar bulunan bir adet öğütücünün de emare olarak alındığını aktardı. Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini ve Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi Girne’de bir şahıstan 10 gr. olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru Arkın zanlıya Girne’ de işlenen suçla ilgili alma, Gazimağusa’ da işlemiş olduğu suç ile ilgili olarak da tasarruf suçundan dava getirildiğini aktardı. Zanlının üniversite öğrenci olduğuna da değinen Arkın zanlının teminatla serbest kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispatı-vücut etmesi, 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve 6000 TL nakit teminat yatırması şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)