O ülkede harita değişiyor! 3'e bölünüyor...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin 3 bölgeye bölünmesini teklif eden önerinin referanduma götürülmesi için gereken imza sayısına ulaşıldığı açıklandı.

Eyalette 6 Kasım'da yapılması planlanan referandum, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli Senato'nun da 3'te 1'inin (33) yenileneceği ara seçimlerde halka soru olarak sorulacak.

Yapılması için 420 bin imza toplanan referandumda halk, eyaletin 'Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya ve Güney Kaliforniya' şeklinde 3 ayrı eyalet olarak ayrılıp ayrılmayacağı yönünde oy kullanacak.

Referandumda eyaletin 3'e ayrılması yönünde bir karar çıkması halinde bile tasarının, ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor.