Töre: Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ulusal mücadelenin kutsal sonucu kurulan devletin ilelebet yaşayacağını söyleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu vurguladı.

Töre, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutlarken; Federasyon, Birleşik Kıbrıs gibi arayışların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kökleşmesine zarar verdiğini kaydetti.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eser Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Devletimizin kurucusu başta Rauf Denktaş olmak üzere aziz şehitlerimize ve özgürlük meselemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük’e de rahmet diliyoruz.

Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

14/11/2019 16:44