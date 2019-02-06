İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Çöken apartmanın enkazında arama yapılıyor.
06/02/2019
İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı bir bina saat 16.00 sıralarında çöktü. İlk gelen bilgi ise çöken binanın 6 katlı ve Maltepe ilçesinde olduğu yönündeydi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.