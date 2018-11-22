Kadınları kandırıp yemek ısmarlatan adama hapis ve çöpçatanlık sitelerinden men cezası

45 yaşındaki Paul Gonzales, 2016 yılından beri çöpçatanlık sitelerinde tanıştığı kadınları yemeğe çıkarıyor, mönüden karides ve biftek gibi pahalı yemekler seçiyor ve ardından hesaba ortak olmadan da sırra kadem basıyordu.

Savcılar, Gonzales'in bu şekilde 10 kadını en az 950 dolar 'dolandırdığını' söyledi.

Sekiz vakada hesabı kadınlar tek başlarına öderken, iki olayda yemek ücretini restoranlar üstlendi.

120 gün hapis cezasına çarptırılan Gonzalez, üç yıl adli gözetim altında tutulacak. Bu sürede çöpçatanlık sitelerine girmesi de yasak olacak.