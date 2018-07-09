HABER KIBRIS

Havuzbaşında Konak Rüzgarı Esti

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09/07/2018

Havuzbaşında Konak Rüzgarı Esti
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Özgün müziğin ünlü ismi  Volkan Konak,  Golden Tulip Otel & Pasha  Casino’nun  muhteşem ses ve ışık düzenine sahip Havuzbaşı Sahnesini dolduran 1000’ i aşkın konuğa unutulmaz bir gece yaşattı.. 

 

Kendine has tarzıyla yine binlerce hayranına keyifli anlar yaşatan. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, seyirci diyaloglarında “Bu hayatta bana üç şey yalan söylemedi; annem, öğretmenlerim ve sanatım. Bu üçü bana daima doğruyu söyledi ve gösterdi onlara minnettarım” şeklinde konuştu.

 

Konserlerinde  halkın gönlünde taht kuran usta sanatçılara yer vermeyi gelenek haline getiren Konak, Pasha Konserinde de  geleneği bozmayarak Zeki Müren’den Cem Karaca’dan parçalar seslendirdi. Vokalistinin seslendirdiği Karaca’nın Tamirci Çırağı parçası dakikalarca ayakta alkışlandı.

 

Konak Pasha Konserinden Otel yönetiminin çiçekleri ve hayranlarının ayakta alkışları ile uğurlandı. Lha

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TAGS: volkan konak
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