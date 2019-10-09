HABER KIBRIS

ad

Süt hijyeni bilgilendirme toplantıları yapıldı

SÜTEK tarafından düzenlenen eğitim toplantısının ilki dün Dilekkaya’da yer aldı

ads
09/10/2019

ads
Süt hijyeni bilgilendirme toplantıları yapıldı

Süt hijyeni (bakteri, somatik hücre sayısı) ve E-SUTEK üyelik başvurusu ile ilgili bölgesel üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları  başladı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK tarafından düzenlenen eğitim toplantısının ilki dün Dilekkaya’da yer aldı. Eğitim toplantısına, bölge üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

09/10/2019 11:12
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Süt, haber, kıbrıs, hijyeni, bilgilendirme, toplantıları, yapıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.