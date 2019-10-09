Süt hijyeni bilgilendirme toplantıları yapıldı

Süt hijyeni (bakteri, somatik hücre sayısı) ve E-SUTEK üyelik başvurusu ile ilgili bölgesel üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK tarafından düzenlenen eğitim toplantısının ilki dün Dilekkaya’da yer aldı. Eğitim toplantısına, bölge üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

09/10/2019 11:12