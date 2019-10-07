Operasyon zamanı için kritik mesaj

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili: Türkiye büyük olasılıkla ABD'li askerler operasyon bölgesinden çekilene kadar bekleyecek. ABD güçlerinin operasyon yapılması planlanan bölgeden çekilmesi bir haftayı bulabilir.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin büyük olasılıkla ABD güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

HAREKETLİ UNSURLAR ÇEKİLİYOR

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

07/10/2019 14:03