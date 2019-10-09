Avrupa’dan Türkiye’ye 'insan ticareti' karnesi

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Uzmanlar Grubu (GRETA) Türkiye’yle ilgili ilk raporunu dün Strasbourg’da yayımladı.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre rapor GRETA uzmanlarının 5-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirdikleri saha çalışması temelinde hazırlandı. GRETA heyeti bu kapsamda Ankara ve Kırıkkale’de insan ticareti mağdurları için hazırlanmış sığınma evlerini ve Adana yakınlarında Suriyeli sığınmacılar için kurulmuş Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hazırlanan ve Salı günü yayımlanan raporda, "insan ticareti konusunda hem hedef adres hem de transit ülke" olarak tanımlanan Türkiye’nin bu sorunla mücadelede adımlar attığı ve ulusal planlar hazırladığı belirtilmekle birlikte, bu tür planların uygulanışının denetimini öngören yeni bir ulusal plana daha ihtiyaç olduğu not edildi.

Yeni planın, Türk uyruklular da dahil, tüm insan ticareti mağdurlarına yönelik olması ve her türlü sömürü biçimini içermesi gerektiği belirtildi. İnsan ticareti mağdurlarının kimliklerinin tespitinin önemine değinen GRETA, bu işlemlerde önceliğin sığınmacılar, iltica başvurusunda bulunanlar ve yerlerinden edilmiş şahsılara verilmesini istiyor. Bu işlemlere uzman sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesi çağrısında bulunuyor.

09/10/2019 10:40