Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titredi

Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı basın toplantısı esnasında yine titredi.

Steinmeier'in yanında duran Merkel'in Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaptığı sırada şiddetli bir şekilde titrediği görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende de Merkel şiddetli olarak titremişti.

Merkel kontrolsüzce titremesini soran basın mensuplarına susuzluktan olduğunu ve en az 3 bardak su içtikten sonra normale döndüğünü açıklamıştı.

Merkel'in yeniden titremeye başlaması ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığı sorularını yeniden akıllara getirdi.