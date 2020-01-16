Instagram'ın web sürümüne beklenen özellik geldi

Şimdiye kadar sadece mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen direk mesajlara, artık Instagram web arayüzü üzerinden de erişmek mümkün olacak.

Kullanıcılar, Instagram web direkt mesaj özelliği sayesinde telefonunda olduğu gibi hem normal hem de grup sohbetlere dahil olabileceği gibi fotoğraf paylaşabilecek, mesajları beğenebilecek ve bildirimler alabilecek.

Özelliğim tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise şu an için bilgi bulunmuyor. Özellik şu an için dünya genelinde az sayıdaki kullanıcı ile test ediliyor.

Instagram’a bu özelliğin getirilmesi, Facebook’un geçmişte olduğundan daha fazla mesajlaşmaya odaklanan daha özel bir deneyim sunma stratejisine uygun gözüküyor. Hatta şirketin Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi çekirdek platformları için birleşik mesajlaşma sunma isteği de biliniyor.

16/01/2020 10:25