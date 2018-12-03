2019 bütçesi 11 Aralık'tan beri Mecliste...

KKTC’nin 2019 yılında uygulanacak bütçesinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri 11 Aralık Salı günü başlayacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 7 milyar 731 milyon 500 TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşme programı 8 gün sürecek ve 20 Aralık’ta tamamlanacak. Toplantılar saat 10.00’da başlayacak.

Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan tasarı, komitenin 13-27 Kasım arasındaki 8 toplantısında İçişleri, Tarım ve Maliye bakanlıklarının bütçelerine yapılan toplam 26 milyon 500 bin TL’lik artışla, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak kabul edilmişti.

BÜTÇENİN MECLİS GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLME PROGRAMI

Meclis Genel Kurulu’nda yeni yılın bütçesiyle ilgili toplantıların ilk günü, Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros’un komite raporunu okuması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunuş konuşmasıyla başlayacak. Ardından bütçenin geneliyle ilgili konuşmalar yapılarak, tasarının bütünüyle ilgili görüşmeler tamamlanacak.

12 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri görüşülecek.

13 Aralık Perşembe günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin dördüncü günü olan 14 Aralık Cuma gününün programında, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri var.

17 Aralık Pazartesi günkü toplantıda ele alınacak bütçeler, Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı…

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri 18 Aralık Çarşamba gününün gündemini oluşturacak.

Meclis Genel Kurulu’nda 19 Aralık Perşembe günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki son günü olan 20 Aralık Perşembe günü Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesinin görüşülmesiyle ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanıp bütününün oylanmasıyla toplantılar tamamlanacak.

Bütçenin, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.