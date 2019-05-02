İşte Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni!

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Ay'ın kalp krizinden ölmediğini söyleyerek asıl ölüm nedenini açıkladı.

Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.