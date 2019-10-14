Bazı dernek temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Aralarında TMT Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi’nin de olduğu birçok derneğin temsilcisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı önünde toplandı…

Dernek yetkilileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı protesto etti, Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Dernekler adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, üzüntü ve öfkeyle karşıladıkları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının Kıbrıs Türkü’nün düşüncelerini yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını “devletin Anavatan Türkiye nezdindeki itibarına ve ikisi arasındaki bağlara darbe vurma çabası” olarak niteleyen Koreli, bu çabanın beyhude bir çaba olduğunu, iki ülke arasındaki bağların son derece güçlü olduğunu vurguladı.

Veli Koreli açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yı protesto ederek Cumhurbaşkanlığı makamından istifaya davet etti.

Dernek yetkilileri daha sonra yapılan açıklamayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı yetkililerine teslim etti.

Eylem sırasında konuşan Ulusal Halk Hareketi Başkanı Taner Etkin de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bilerek veya bilmeyerek büyük bir yanlış yaptığını belirterek kullandığı ifadelerden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kınadı.

(BRT)

14/10/2019 11:46