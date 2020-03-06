Nusret'ten kadınlara 8 Mart’ta ücretsiz mönü

Nusret Gökçe annesiyle fotoğrafını paylaşıp Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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06/03/2020

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Nusret'ten kadınlara 8 Mart’ta ücretsiz mönü
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Nusret Gökçe annesiyle fotoğrafını paylaşıp Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Nusret Gökçe ayrıca 8 Mart günü bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet etti.

İşte Nusret'in annesinin fotoğrafıyla birlikte yaptığı o paylaşım:
Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun.

06/03/2020 11:03
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