9 futbolcu Türkiye A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, A Milli Takım'a alındı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti.

15/11/2019 11:56