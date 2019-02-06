Fatih Terim'in babası hayatını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti.

Bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören Talat Terim 94 yaşındaydı.

Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.



Fatih Terim, takımının Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısına katılmamış, Adana'ya gitmişti.