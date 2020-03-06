Nazi selamı yapan kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazartesi günü oynan APOEL-Omonia futbol takımları arasındaki derbi maçında Nazi selamı yapan kişinin tutuklandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, ismi verilmeyen taraftarın, spor alanlarında şiddettin önlenmesine ilişkin yasanın ilgili maddesini ihlal etmesi nedeniyle tutuklandığını bununla birlikte bahse konu kişinin bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi önüne çıkarılacağını yazdı.

Gazete ayrıca bir taraftarın Nazi selamı yaptığına dair haberin geçtiğimiz gün kendileri tarafından yayınlandığına da dikkati çekti.

06/03/2020 12:53