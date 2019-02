Corbyn'den May'e Brexit mektubu

İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn Başbakan Theresa May'e yazdığı mektupta Brexit anlaşmasına destek vermek için koşullarını bildirdi.

İşçi Partisi lideri Corbyn, May'e gönderdiği mektupta Brexit konusundaki taleplerini sıralayarak, bu koşulları karşılayan bir anlaşmaya destek vermeyi vadetti.

Corbyn'in mektubunda yer verdiği 5 koşulu AB ile kapsamlı ve kalıcı bir gümrük birliğine gitmek, tek pazarla uyumlu olmak, işçi haklarında Avrupa Birliği (AB) ile aynı düzeyi korumak, AB'nin çevre, eğitim ve sanayi düzenleme ajanslarına katılmak ile Avrupa Yakalama Kararı başta olmak üzere güvenlik iş birliğini sürdürmek oluşturdu.

"AB ile müzakerenin esneklik ve taviz gerektirdiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullanan Corbyn, parlamentonun AB ile anlaşmasız ayrılıktan kaçınılması yönünde iradesini geçen hafta yapılan oylamada ortaya koyduğunu da hatırlattı.

MAY BRÜKSEL'DE

Başbakan May parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için bugün Brüksel'de temaslarda bulunuyor.

May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" değiştirmeyi amaçlıyor.

İngiliz parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

YENİ OYLAMA EN GEÇ 14 ŞUBAT'TA

May'in AB'den istediği tavizleri alması durumunda revize edilmiş Brexit anlaşmasını 13 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor. May, bunun başaramaması halinde ise 14 Şubat'ta parlamentoya bir dizi farklı Brexit senaryosunu oylama imkanı vereceğini ilan etti.

Öte yandan, İngiltere'nin normal takvime göre AB'den ayrılacağı 29 Mart'a 50 gün kaldı.

Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

Siyasi gözlemciler daralan takvim içinde Brexit tarihinin ertelenme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

May'in Brexit anlaşması15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.