Antalya'da göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı: 9 ölü

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında, içinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Geyikova açıklarına sevkedildi.

Yapılan müdahale sonucu 5 kişi kurtarıldı. Ancak 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.