Erhürman: Kararı PM verecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma noktasında baskı hissetmediğini söyledi.

PM'nin yeni oluştuğunu söyleyen Erhürman, "Acele aday belirleyin" baskısını doğru bulmadığını söyledi. Hiçbir partide aday tartışması yokken, kendisinin ve CTP'nin bu konuda eleştirilmesine anlam veremediğini belirten Erhürman şöyle devam etti: "Hiçbir eleştiriden rahatsız olmam. Ama CTP'nin ortak akılla hareket eden bir parti olduğu unutulmasın. Tüzüğümüz var, kurallarımız var. Daha seçime 7 ay var. Herhangi bir aday var mı? Herkes aday belirledi de CTP mi aday belirlemedi? İktidar partileri aday belirlemedi. Mevcut Cumhurbaşkanı açıklamadı. Ama neden Tufan Erhürman aday olmadı diye tartışma var. Ben partimle her yerde her zaman iç içeyim. Üç ayda yedi toplantı yaptık, yedi toplantıda da federal çözüme vurgu yaptık. Ezberler var, bu ezberler üzerinden eleştirip hem ben hem parti tartıştırılıyor. CTP PM, gerekli değerlendirmeyi yapacak, konjenktürü değerlendirecek ve en doğru kararı verecek..."

14/10/2019 16:47