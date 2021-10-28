1 - 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayında Leventliler Farkında

Levent Schools 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında olarak bağış kampanyası düzenledi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya en küçükten en büyüğe tüm öğrencilerimiz destek verdi. Öğrenci ve öğretmenlerin pembe kıyafet giyerek farkındalık yarattığı günde, farklı kademelerdeki Levent okullarında çocukların yaşları esas alınarak, pembe renkte hazırlanan panolarla bilgilendirmeler yapıldı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin yardımseverlik ve paylaşım duyguları desteklenirken kolej öğrencilerimiz hastalık hakkında bilgilendirilerek ebeveynlerine destek olmalarını sağlamak amaçlandı. Levent College okul kaptanları farkındalığın tüm sınıflarda yayılmasını sağladı. 3 yaştan 17 yaşa, öğrenciler ve öğretmenler bağış kutuları aracılığıyla iyilik dağıttı. Her yıl ekim ayında meme kanserine farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürüten Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne toplanan bağışlar takdim edildi.

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28/10/2021 09:21