1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası

Sağlık Bakanlığı, hayatını can kurtarmaya adamış, şiddet yerine saygıyı ve sevgiyi hak eden bütün Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 1-7 Aralık “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası”nın bir başka değişle yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde görev yapan tüm kişilerin haftası olarak kutlandığını belirtti.

Bakanlığa bağlı Acil Sağlık hizmetlerinin, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak hizmet verdiği de vurgulandı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin ülke geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde bulunduğunu, 01 Ocak – 31 Ekim 2023 dönemini kapsayan süreçte 26,865 acil ihbarı ve 24,862 acil vaka çıkışı yapıldığını kaydetti.

112 Acil Hizmetleri kapsamında Bakanlığa bağlı 15 112 istasyonu ve 25 ambulansın hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, en çok acil çıkışın yapan ilk üç acil istasyonunun sırasıyla Lefkoşa, Girne ve Mağusa olarak tespit edildiği belirtildi.

112’yi Acil Sağlık Hizmetlerini arayanların, hasta/yaralının bulunduğu yere ait adres bilgilerini doğru vermesinin önemine işaret edilen açıklamada, trafikte bulunan diğer sürücülerin ise ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ve tepe lambası yanarken görüldüğünde, ambulansların geçiş önceliğine saygı duyarak ambulansa yol vermesi vakaya ulaşım süresinin kısaltılması ve hayat kurtarma açısından büyük bir öneme sahip olduğu hatırlatıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yaşamsal tehlike durumu olmayan kişiler tarafından lüzumsuz yere meşgul edilmesi hem zaman ve hem de işgücü kaybına yol açmakta, ancak daha da önemlisi gerçekten de sağlık yardımına ihtiyaç duyan hasta ve yaralılara ulaşmayı geciktirdiğine işaret edildi.

Sistemin en temel ihtiyacının 112 Acil Çağrı Hattının kullanılması konusunda, 7’den 70’e Acil Kültürü’nün oluşması olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Unutmayalım ki, herkes bir gün 112 Acil Çağrı Hattını aramaya ihtiyaç duyabilecektir” denildi.