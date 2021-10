Din Görevlileri Derneği Başkan Gökan İnik, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

İnik, “Birlik ve beraberliğimizin tek teminatı mahiyetinde olan, yüce dinimiz İslam’ı en doğru şekilde öğreten, anlatan din görevlilerimiz ve Yüce Rabbimizin yeryüzündeki evleri konumunda olan ve yediden yetmişe toplumun her kesimini kucaklayan camilerimizin anıldığı bir haftanın içerisindeyiz” dedi.

Gökhan İnik şöyle devam etti:

“Bir beldenin İslâm beldesi olduğunun en güzel kanıtı, göklere yükselen minareleriyle camilerimizdir. Camilerimiz, amir-memur, zengin -fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç farkı gözetmeksizin herkesi bünyesinde toplayan müstesna mekânlardır.

Camiler kubbeleri altında, ırk, renk, dil, görüş ve mezhep ayırımı yapmadan herkesi bir araya toplayan şehirlerin en güvenilir manevi imar merkezleridir. Camileri koruyup yaşatmak, onları inşa etmek yüce rabbimize samimi bur kul olmanın da nişanesidir. Bu gerçeği yüce rabbimiz Kur'an-ı Kerim’de şöyle ifade etmektedir. ‘Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekât veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder’ (Tövbe: 9/18).

Camilerimizin bu nezih rollerinden bahsedecek olursak bu kutlu mekânlarda görev yapan din görevlilerimizi göz ardı etmek elbette düşünülemez.

Öteden beri camilerimizin minarelerini ezansız, mihraplarını imamsız bırakmayan din görevlilerimiz, sadece camilerde değil, aynı şekilde toplum içerisinde de sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışmaktadırlar.

Hayatın her alanında din görevlileri vardır. Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk anda kulağımıza ezan okuyan, mevlit, nikâh sünnet törenlerinde, esasen sevinç ve hüzünlü anlarımızın her anında din görevlilerimiz vardır.

Bu duygu ve düşünceler ile Yüce dinimizi en iyi şekilde anlatılmasını kendisine ödev edinmiş bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik eder, vefat etmiş din görevlilerimize Allahtan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve afiyetler diliyorum”

Bu habere tepkiniz:



05/10/2021 14:10