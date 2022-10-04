1-7 Ekim Emzirme Haftası...

Bugün 16.00’da sosyal medya üzerinden “Anne sütü ile beslenmenin anne ve bebek açısından faydaları” konulu eğitim verilecek

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04/10/2022

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1-7 Ekim Emzirme Haftası...

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle sağlık merkezlerine anne sütü ile beslenme konusunda broşür dağıttı.

Hafta kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde bugün 16.00’da Sağlık Bakanlığı facebook sayfasında, emzirme danışmanı Dr. Emine Özlüses tarafından, “Anne sütü ile beslenmenin anne ve bebek açısından faydaları” konulu eğitim semineri verilecek.

04/10/2022 12:30
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TAGS: 1-7, Ekim, Emzirme Haftası, sağlık bakanlığı, kktc,
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