1 araç trafikten men edildi!

Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 19-20.08.2022 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 654 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü rapor edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 275 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 63 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş olup 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

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20/08/2022 10:47