Biyologlar Derneği 1 Aralık Dünya HIV/AIDS günü dolayısıyla 29 Kasım Cuma günü panel düzenleyecek.

Gönyeli – Alayköy Belediyesi Konferans Salonunda saat 18.00’de yer alacak panelde, Prof. Dr. Kaya Süer ‘‘Geçmişten Günümüze HIV’’, Emete İmge ‘‘Hasta Haklarımız Korunuyor Mu?’’, Uzman Psikolog Ömür Ray ‘‘HIV ve Psikolojik Boyutu’’ ile Avukat Aslı Murat ‘‘HIV Bireylerin Hakları’’ konusunda sunum gerçekleştirecek.

Dernek Başkanı Hatice Benan HIV/AIDS’in, günümüzde artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon haline gelmesine rağmen halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Benan, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı 2023 raporuna göre, dünya genelinde 39 milyon insanın HIV ile yaşadığı, 1,3 milyon insanın yeni tanı aldığı ve HIV/AIDS ile ilişkili nedenlerle 630 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Biyologlar Derneği’nin de bu bilinçle ülkede HIV’le yaşayan insanlarla dayanışma içinde olunması çağrısında bulunduğunu ifade eden Benan, konunun farklı açılardan tartışılacağı bir panel düzenlediğini sözlerine ekledi.