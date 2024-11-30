1 Aralık’ta binlerce kişi Ülker Lefkoşa Maratonu’nda Kahramanlarımızla Zafere Koşuyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımız için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu yarın (1 Aralık Pazar) gerçekleştiriliyor.

4 kilometrelik halk koşusu, çocuk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak maratonun başlangıç alanı ve parkur boyunca canlı müzik performansları, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, maskotlar, yiyecek ve içecek standları, Spinning Show ve ısınma hareketleri gibi içerikleriyle dopdolu şekilde organize edildi.

4 km halk koşusu 10.30, Çocuk Koşusu 09.30, 10 km koşusu 07.30 ve 21 km koşusu 07.00’da start alacak.

10 ve 21 km koşuları için kayıtların tamamlandığı maratonda 4 km için kayıtlar www.lefkosamaratonu.com ve yarın sabah 10.00’a kadar LTB binası önünde devam ediyor.

Dj. Coşkuner ve Dj. Altuğ Dülger start noktası ve 4 km. halk koşusu boyunca setleriyle katılımcılara eşlik edecek.

4 km halk koşusu öncesi 10.15’te LTB önünde Neco ve ekibi ile Spinning Show ve 10.25’te studio euphoria by Nurcan Özatılgan ile ısınma hareketleri yapılacak.

Ezgi Bertiz, Haşmet Gürkan Meydanı’nda çocuk şarkıları ile Lefkoşa Belediye Orkestrası da parkur boyunca iki noktada canlı müzik performansı ve mahkemeler önünde de Asu Demircioğlu ve Kukla Leyla yer alacak.

Maraton günü nöbetçi eczaneler

1 Aralık Pazar, 07.00-12.30 saatleri arasında nöbetçi olan Çeler Eczanesi, Fulden Donangil Eczanesi ve Özçalışkan Eczanesi’ne polis kontrolü ile ulaşım sağlanacak.