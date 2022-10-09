1 ayda saç uzatmanın formülü! Haftada 2 kez uygulayın

Saçlarınızın geç uzadığını düşünüyorsanız doğal yağları ile saç bakımı yapmaya başlayabilirsiniz. Bazı doğal yağlar, saçları kökten uca besleyerek saçların sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Saç diplerinde meydana gelen sorunları gideriyor. Yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor. Saçların hızlı uzamasını sağlarken ayrıca daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Saçlarınızı 1 ayda hızlı bir şekilde uzatmak istiyorsanız bu yağlara bir şans verin.

Saçlarınızı uzatmaya çalışırken sabırlı olmanız gerekir. Ancak saçlarınızı doğal yağlarla besleyerek daha kısa sürede uzatabilirsiniz. Saçları güçlendiren ve sağlıklı uzamalarına yardımcı olan bu doğal yağlar saçları beslediği için kırılmaları da önlüyor.

HİNT YAĞI

Hint yağının içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur. Saç köklerini besleyen Hint yağı, saçları güçlendirir. Saçların koparak dökülmelerini engeller.

Saç diplerinde oluşan kuruluk, kepek ve kaşıntı gibi sorunları ortadan kaldırır. Saçların hızlı büyümesini ve uzamasını destekler. Düzenli olarak Hint yağı ile yapacağınız maske ile kusursuz saçlarınız olabilir.

SAÇ UZATAN HİNT YAĞI;

2 yemek kaşığı Hint Yağı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 adet yumurtayı karıştırın.

Hazırladığınız karşımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın.

2-3 saat maskeyi saçınızda bekletin.

Ardından durulayın.

Haftada 2 kez bu maskeyi düzenli olarak yapın.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, saçları güçlendiriyor. Saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırıyor. Saç diplerine düzenli olarak uygulanan Biberiye yağı, saçların kökten uca sağlıklı olmasına destek oluyor.

Saç köklerini harekete geçirerek daha hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Biberiye yağı, kepek sorunu olanlar tarafından da çok sık kullanılıyor.

SAÇ UZATAN BİBERİYE YAĞI;

Yarım çay bardağı biberiye yağı ve Yarım çay bardağı badem yağını karıştırıp ısıtın.

Karışım ılık bir hale geldiğinde ocağın üzerinden alın.

Saç diplerine masaj yaparak sürün.

20-30 dakika saçlarınızda bekletin.

Ardından saçlarınızı arındırın.

Haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak uygulayın.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının saça faydaları saymakla bitmiyor. Zeytinyağı saç köklerini besliyor. Saçlarda oluşana kepeği önlüyor. Saç diplerini nemlendiriyor. Böylece saç diplerinin hava almasına yardımcı oluyor.

Zeytinyağı ile maske yaparak saçlarınızın daha hızlı uzamasına destek olabilirsiniz. Saçlara gerekli olan vitamini veren zeytinyağı saçları hem güçlendiriyor hem de kısa sürede uzamasını sağlıyor.

SAÇ UZATAN ZEYTİNYAĞI MASKESİ;

1 adet yumurta ve 5 kaşık saf zeytinyağını karıştırın.

Saç diplerine masaj yaparak uygulayın.

25-30 dakika saçlarınızda bekletin.

Ardından saçlarınızı arındırın.

Haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak uygulayın.

SAÇLARIN HIZLI UZAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Saçlarınızın hızlı uzaması için beslenmenize dikkat edin.

Saçlarınızı kapatacak şapka, bere gibi eşyaları kullanmayın.

Saçlarınıza ısı uygulamayın.

Kimyasal işlemlerden uzak durun.

Saçlarınız için doğru şampuanı seçin.

Saç diplerine düzenli olarak masaj yapın.

Doğal yağlardan faydalanın.

Biotin ve protein ağırlıklı takviyeler kullanın.

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09/10/2022 19:47