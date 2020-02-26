1 aydır haber alınamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tur kafilesiyle gelen 69 yaşındaki Karl Heinz Weiss’den heber alınamıyor. 27 Ocak’ta Alsancak River Side Tatil Köyü’nde grup arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra bir daha izine halen rastlanılamadı.

Weiss’in hayatından endişe eden oğlu, Kıbrıs’a gelip, yetkililerden yardım isteyerek Karl Heinz’in oğlu herkese seslenerek görenlerin polise haber vermesini ifade etti.

Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss 24 Ocak'ta KKTC’ye bir tur şirketi ile tatile geldikten sonra 27 Ocak akşamından beri en son otelde arkadaşları ile yemek yedikten sonra bir daha haber alınamadı,

KKTC Polisi, Akut, Sivil savunma Karadan denizde her yerde yapılan aramalara rağmen hiçbir izine rastlanamadı.

Lapta Polis 69 yaşındaki Karl Heinz Weiss’in kaldığı otelde geniş çaplı arama yaparken polis ve Sivil savunma, Akut ,Çevik kuvvetin katılımı ile Karadan, denizden ,havadan her yerde yapılan aramalara rağmen herhangi bir ize ulaşamadı,

Lapta polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarından Karl Heinz Weiss’in gece 22.20 sularında otele yakın bir bölgede görüldüğü kamera kayıtlarında otele doğru yürüdüğü görülüyor.

Karl-Heinz Weiss’in oğlu Lars Laufer kayıp babasını bulmak için özel bir rehber eşliğinde KKTC’ye gelerek her yerde arıyor.

Weiss’in oğlu Lars Laufer ‘’ Babasının 24 Ocak’ta, turla KKTC’ye tatile geldiğini ve babasını havaalanına kendisinin bıraktığını en sonda 27 Ocak’ta akşam Alsancak Riverside Garden Resort'da a kaldığı otel görüldüğünü söyledi.

Laufer babası ile en son 24 Ocak’ta internet üzerinden İsviçre’de yaşayan kız kardeşi ile birlikte görüştükleri o tarihten beridir de haber alamadıklarını söyledi.

Laufer,Tur şirketinin de babasının kayıp olmasından 4 gün sonra haberdar ettiğini suiistimal olduğunu Alman konsolosluğundan da yardım istediğini birçok yerde aradıklarını hiçbir netice çıkmadığını belirtti. (MHA)

26/02/2020 15:59