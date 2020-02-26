1 aydır haber alınamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tur kafilesiyle  gelen  69 yaşındaki Karl Heinz Weiss’den heber alınamıyor.  

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26/02/2020
HK

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1 aydır haber alınamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tur kafilesiyle  gelen  69 yaşındaki Karl Heinz Weiss’den heber alınamıyor.   27 Ocak’ta Alsancak  River Side Tatil Köyü’nde grup arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra bir daha   izine halen rastlanılamadı.

Weiss’in hayatından endişe eden oğlu, Kıbrıs’a gelip, yetkililerden yardım isteyerek Karl Heinz’in oğlu herkese seslenerek görenlerin polise haber vermesini ifade etti.

Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss  24 Ocak'ta KKTC’ye bir tur şirketi ile tatile geldikten sonra  27 Ocak akşamından beri en son otelde arkadaşları ile yemek yedikten sonra bir daha haber alınamadı,

KKTC Polisi, Akut, Sivil savunma Karadan denizde her yerde yapılan aramalara rağmen hiçbir izine rastlanamadı.

Lapta Polis 69 yaşındaki Karl Heinz  Weiss’in kaldığı otelde  geniş çaplı arama yaparken polis ve Sivil savunma, Akut ,Çevik kuvvetin katılımı ile Karadan, denizden ,havadan  her yerde yapılan aramalara  rağmen herhangi  bir ize ulaşamadı,

Lapta polis ekipleri  bölgedeki güvenlik kameralarından Karl Heinz Weiss’in gece 22.20 sularında  otele yakın bir bölgede görüldüğü kamera kayıtlarında otele doğru yürüdüğü görülüyor.

Karl-Heinz Weiss’in oğlu Lars Laufer kayıp babasını bulmak için özel bir rehber eşliğinde KKTC’ye gelerek her yerde arıyor.

Weiss’in oğlu Lars Laufer ‘’ Babasının  24 Ocak’ta, turla KKTC’ye  tatile geldiğini ve babasını havaalanına kendisinin bıraktığını   en sonda  27 Ocak’ta akşam  Alsancak Riverside Garden Resort'da  a kaldığı otel görüldüğünü söyledi.

Laufer babası ile en son 24 Ocak’ta internet üzerinden İsviçre’de yaşayan kız kardeşi ile birlikte görüştükleri o tarihten beridir de haber alamadıklarını söyledi.

Laufer,Tur şirketinin de  babasının kayıp olmasından 4 gün sonra haberdar ettiğini suiistimal olduğunu Alman konsolosluğundan da yardım istediğini birçok yerde aradıklarını hiçbir netice çıkmadığını belirtti. (MHA)

26/02/2020 15:59
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TAGS: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karl Heinz Weiss, haber, kıbrıs, kkktc, kıbrıs haberleri
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