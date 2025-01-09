1 bardak süt içmenin mucize faydası: Kalın bağırsak kanserini yüzde 17 azaltıyor

Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir araştırmaya göre, her gün büyük bir bardak süt içmek bağırsak kanseri riskini %17 oranında azaltabilir.

Bu fayda, 300 mg ek kalsiyum alımına atfedilir. Benzer şekilde, yapraklı yeşillikler ve yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekler de koruyucu etkiler sunar. Tersine, günlük alkol veya işlenmiş et tüketimi kanser riskini artırır.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından Nature Communications'da yayınlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, her gün büyük bir bardak süt içen kişiler için iyi bir haber var, çünkü bu bağırsak kanseri riskini %17 oranında düşürebilir.

Araştırmacılara göre, sütte bulunan günlük ekstra 300 mg kalsiyum, bağırsak kanseri riskini %17 oranında düşürüyor. Güçlendirilmiş soya sütü gibi süt ürünü olmayan bir kalsiyum kaynağına sahip olmak bile kolorektal kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olabilir.

Araştırma, yarım milyondan fazla kadında 97 diyet faktörünü ve bunların bağırsak kanseri riskine olan etkilerini inceledi.

17 yıl boyunca yürütülen çalışmaya 12.251 katılımcı katıldı.



Koruyucu faydalar, yapraklı yeşillikler, yoğurt ve süt ürünleri içermeyen sütler gibi kalsiyum açısından zengin diğer yiyeceklerin 300 mg tüketilmesiyle de elde edilebilir; bu da kalsiyumun prostat kanseri riskini önleyebileceğini göstermektedir.

Öte yandan, her gün aynı miktarda alkol tüketmek ters etki yaratabilir. Araştırmacılar, günde bir büyük kadeh şarap içmenin prostat kanseri riskini %15 artırabileceğini buldu. İşlenmiş ve kırmızı etler de daha yüksek bağırsak kanseri riskiyle bağlantılıydı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Keren Papier, Cancer Research UK'ye kalsiyumun safra asitlerine ve serbest yağ asitlerine bağlanarak bağırsak astarına zarar vermelerini önleyen zararsız bir koruyucu kalkan oluşturarak bağırsak kanserine karşı koruyabileceğini söyledi.

BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR?

Bağırsak kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve kolon ve rektum dahil olmak üzere kalın bağırsağın herhangi bir yerinde bulunabilir. Bağırsak kanserinin belirtileri arasında dışkınızda yumuşak dışkı, normalden farklı ishal veya kabızlık, normalden daha sık veya daha az tuvalete gitme ihtiyacı, dışkıda kırmızı veya siyah görünebilen kan, alttan kanama, sık sık dışkılama isteği, karın ağrısı, karında yumru, şişkinlik, çabalamadan kilo verme ve sebepsiz yere çok yorgun hissetme gibi değişiklikler olabilir.

Bağırsak kanseri riski, diyete bol miktarda lif, tam tahıl, meyve ve sebze ekleyerek ve işlenmiş etten kaçınarak azaltılabilir. Ayrıca düzenli egzersiz yaparak ve alkol ve sigarayı bırakarak bu riski azaltabilirsiniz.