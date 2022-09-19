1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi

KKTC Piyangolar Birimi tarafından dün gece yapılan çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ödülü bugün teslim edildi.

Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, "75281" numaralı bilete isabet eden 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye, Girne’de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş tarafından teslim alındı.

1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye talihliye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

Bu habere tepkiniz:



19/09/2022 12:58