1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi

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19/09/2022

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1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi

KKTC Piyangolar Birimi tarafından dün gece yapılan çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ödülü bugün teslim edildi.

Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, "75281" numaralı bilete isabet eden 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye, Girne’de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş tarafından teslim alındı.

1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye talihliye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

19/09/2022 12:58
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TAGS: devlet piyangosu, kktc, piyango
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