1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş gerçekleşti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye 75281 numaralı bilete isabet etti.

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18/09/2022

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1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye 75281 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne gezici bayi Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül  2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

18/09/2022 20:52
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TAGS: kktc, piyango
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