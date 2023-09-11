1 gol ve 3 asistin hediyesi Porsche oldu

Brighton'da sezonun öne çıkan isimlerinden olan Kaoru Mitoma, Premier Lig'de ilk ayı yüksek verimle geçirdi.

26 yaşındaki Mitoma, ilk ayın ardından Premier Lig'de 4 maçta 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

Mitoma'ya Porsche hediyesi

Kulüp oyuncusunun performansı sonrası ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye etti. Bu hediye pek çok taraftarı şaşırttı ancak Mitoma performansıyla taraftarlarının gözünü doldurmaya devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Mitoma, yıldız isim 2021 yazında Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.