1 Gram Uyuşturucu ile Yakalandı

Gazimağusa’da 07.11.19 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Mustafa Kurucu (E-21)’nun kullanımında bulunan araçta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün 8.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Hasan Derman olgularla ilgili bilgi aktardı. Derman şahadetinde 7.11.19 tarihinde aldıkları bir ihbar üzerine saat 14.15 raddelerinde Çanakkale Mezarlığı bölgesinde zanlıyı bir araç içerisinde yanında 3 arkadaşı ile birlikte tespit ettiklerini aktardı. Zanlı üzerinde yaptıkları aramada sağ ayak çorabı içerisinde yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirten Derman diğer şahıslarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını aktardı.

Zanlının suçunu itiraf ederek gönüllü bir ifade verdiğine değinen Derman, zanlının konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığı ismini bilmediği bir şahıstan aldığını belirttiğini söyledi.

Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına, alınacak ifadelerin mevcudiyetine ve bahsedilen bir şahıs ile ilgili araştırma yapılacak olmasına değinen Derman tahkikat amaçlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

08/11/2019 17:27