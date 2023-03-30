1 gün tutuklu kalacak

Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Atik Hasan ve Adem Aldırmaz’ın ardından aranan zanlı Mehmet Şanverdi de tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Şanverdi’nin 2023 Yılı Ocak Ayı içerisinde önceden tanıdığı olan GKRY'de sakin Umair Ahmed’e (E-35-Pakistan) yönelik 31.01.2023-01.04.2023 tarihleri arasındaki Muhaceret affından faydalanması için gerek olan ikametgah belgesini dolandırmak kastı ile Umair Ahmed 'in ikametgahını kendi adresi olan Lefkoşa Surlariçi Marmara Sokak No.28'deki ikametgah adresini henüz kimliği tespit edilemeyen Lefkoşa'da bir muhtara gösterip, sahte resmi evrak olan ikametgah belgesini düzenletilmesini sağlayarak elde etmiş olduğu konu belgeyi iş takibi görevi yürüten Lefkoşa'da sakin Adem Aldırmaz’a (E-42) vererek tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, 29.03.2023 tarihinde Adem Aldırmaz’ın, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde "Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini, Başkasının Kimliğine Bürünme" suçlarından 6 Gün tutukluluk temin edildiğini belirtti. Polis, 29.03.2023 tarihinde zanlı Mehmet Şanverdi’nin aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yine aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama müzekkeresi ile zanlı Mehmet Şanverdi'nin huzurunda ikametgahında yapılan aramada bahse konu İkametgah belgesinin ikametgahında bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Mehmet Şanverdi’nin itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve mesele ile ilgili olarak resmi devlet dairelerinden ifadelerin alınması gerektiğini söyledi. Polis, bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının ilk etapta 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



30/03/2023 16:14