1 haftada 11 yangın… Oluşan maddi zarar 636 bin TL

Ülkede bu hafta çıkan 11 yangında, 636 bin TL’lik zarar oldu.

2- 8 Ekim tarihlerini kapsayan haftada itfaiyenin 11 yangına, 12 hususi servis olayına müdahale ettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri; “Temizlik maksatlı yakılan ateş, çalışır durumda unutulan fritöz, tencerede ısınan yağ, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıt ve söndürülmeyen sigara izmariti” olarak aktarıldı.

Hususi servis olayları ise şu şekilde açıklandı: “

“Dolapların arasına sıkışan kedinin, kuyuya düşen ve balkonda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”