HABER KIBRIS

ad

1 Haftada 56 Kaza 26 Yaralı

ads
02/09/2019
HK

ads
1 Haftada 56 Kaza 26 Yaralı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 56 trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında meydana gelen kazaların 10’u yaralanmayla, 46’sı da hasarla sonuçlandı.

Kazaların 16’sı Lefkoşa, 16’sı Girne, 14’ü Gazimağusa, 9’u İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Kazalarda toplam 395 bin 250 TL’lik hasar meydana geldi.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 836 trafik suçu rapor edildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.